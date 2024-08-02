Эксперт: темпы строительства транспортной системы Москвы опережают европейские

Начало работы нового городского вокзала в столичном районе Сокольники поспособствует разгрузке центральных магистралей города, а также даст жителям юго-восточной части мегаполиса дополнительные возможности комфортно передвигаться. Об этом РИАМО сообщил председатель комитета по строительству МГО «Опора России» Олег Филиппов.

«Надо отметить последовательность, с которой правительство столицы развивает транспортную сеть для того, чтобы разгрузить исторический центр и сократить количество пересадок при передвижении жителей. Уже сегодня Москва в темпах развития транспортной системы превосходит все европейские столицы», — отметил Филиппов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об открытии городского вокзала Митьково, благодаря которому МЦД-3 стал больше на одну станцию.

Запуск объекта, на котором присутствовал директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, произошел накануне Дня железнодорожника. Благодаря новому вокзалу улучшится транспортное обслуживание более 100 тыс. жителей Красносельского района и Сокольников. Пассажиры будут экономить до 20 минут пути ежедневно.

Вокзал представляет собой новый транспортный узел, на котором можно пересесть с наземного транспорта на две станции метрополитена. Там оборудовали платформу со стойками SOS, лавочками, информационными табло и навесами. А еще создали безбарьерную среду и построили пассажирский вестибюль с выходом к Русаковской улице.

В текущем году планируется окончить реконструкцию городского вокзала Щербинка МЦД-2.

Мэр поздравил всех железнодорожников и работников МЦД с профессиональным праздником и отметил значимость железных дорог для столицы.

«Роль железных дорог в развитии города переоценить невозможно, но с открытием МЦК и МЦД появился новый потенциал. Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург откроет новую эпоху в истории ж/д транспорта», — отметил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал о строительстве транспортной инфраструктуры городского вокзала Шелепиха.

«Общая строительная готовность этапа составляет 47%. Проектом предусмотрены реконструкция улично-дорожной сети протяженностью свыше 1,4 км и устройство газонов площадью 2 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.