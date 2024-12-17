сегодня в 16:05

Эксперт: создание комплекса «Южное»-«Братеево» — важный шаг для развития метро

В многофункциональный комплекс будут объединены электродепо «Южное» и «Братеево», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Гендиректор Сервисного центра технического обслуживания подвижного состава Виктор Яковенко назвал этот шаг важным для развития метро.

«Таким образом, на одной территории будет размещено два предприятия. Там поезда метро смогут делать остановку между рейсами, планово обслуживаться и проходить полный цикл капитального ремонта», — написал градоначальник.

Создание такого комплекса является своевременным и важным шагом для развития сети городского метрополитена, уточнил заместитель генерального директора Сервисного центра технического обслуживания подвижного состава Виктор Яковенко.

«Московский метрополитен развивается впечатляюще высокими темпами. Новые линии требуют нового подвижного состава, а старые должны получать квалифицированное обслуживание и модернизацию. Многофункциональный комплекс „Южное“-„Братеево“ будет планово обслуживать подвижной состав, а также проводить капитальный ремонт. Автоматическая система телеуправления движением позволит повысить безопасность перераспределения поездов», — добавил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о подготовке инженерных коммуникаций станции метро «Вавиловская».

«Отделка охватывает площадь размером в 730 кв. м. Здесь расположены агрегатный зал, зал распределительных устройств, аккумуляторная и служебные помещения. В полном объеме были завершены монолитные конструкции и кирпичная кладка. На станции „Вавиловская“ установят типовой вариант оборудования ТПП, подобранный под запроектированные объемы энергопотребления. Комплектующие — отечественного производства, которые поставлялись заводами из Москвы, Екатеринбурга, Зеленодольска, Казани и Санкт-Петербурга», — заключил Ефимов.