Эксперт считает, что в России могут появиться таксопарки по аналогии с СССР

Автоэксперт Владимир Сажин считает, что новые правила, затрагивающие страхование такси, необходимы для повышения уровня ответственности перевозчика перед пассажирами. Он также высказал предположение, что вскоре в России могут появиться государственные автопарки, как во времена СССР, сообщает Общественная Служба Новостей .

С 1 сентября 2024 года по закону все такси должны иметь обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Таксопарки просили отсрочить введение ОСГОП до 2028 года.

Автоэксперт считает, что данная мера ответственности необходима, поскольку ОСАГО не покрывает всех расходов. По его словам, многие водители пренебрегают расширенной страховкой из-за ее высокой стоимости.

«Это не только про жизнь, но и про имущество. Тут палка о двух концах. Не стали бы люди из-за всех этих страховок ремонтировать свое имущество», — отметил Сажин.

По мнению автоэксперта, указанные меры преследуют цель навести порядок в сфере такси.

В Общественном совете по развитию такси уже обратились в Минтранс и Госдуму. Представители совета предупредили, что новые правила могут привести к уходу таксистов из отрасли. В организации также заявляли, что уже сейчас каждая третья машина в таксопарках используются не как такси, а для доставки.