Эксперт рассказала об эффекте от развития поперечных транспортных связей для межрайонного сообщения

Автомобильная трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готова в 2026 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Трасса будет пересекать 4 крупные магистрали — Варшавское, Калужское, Киевское и Боровское шоссе, а также свяжет Симферопольское и Минское шоссе и сделает поездки между районами ТиНАО более удобными.

Завершены уже 3 участка трассы. Строятся еще 2 — от улицы Поляны до Варшавского шоссе и от транспортного узла «Столбово» до улицы Поляны.

Построить предстоит более 43 км дорог, включая 16 пешеходных переходов, 1 тоннель, 5 путепроводов и 1 эстакаду. Общая готовность магистрали превышает 70%.

По словам архитектора, члена Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперта Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподавателя магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению "Стратегическое управление городом и урбанистика" Евгении Муринец, формирование поперечных транспортных связей для ТиНАО не менее важно, чем развитие лучевых, или «радиальных» направлений.

«Крупные вылетные лучевые магистрали Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе до присоединения к Москве развивали преимущественно прилегающие к ним территории, что является вполне естественным градостроительным процессом. Вместе с тем, после расширения московских границ на юг крупные межмагистральные участки получили активное комплексное развитие с формированием многофункциональных «аттракторов». Один только административно-деловой комплекс в Коммунарке, рассчитанный на работу более 30 тыс. человек, чего стоит», - отметила Евгения Муринец.

Она добавила, что для комфортного межрайонного сообщения и следования принципов полицентричности городские власти и развивают поперечные связи районного и городского значения. Не говоря уже об альтернативных способах въезда-выезда в Москву в часы пиковых нагрузок утром-вечером, а также в «дачные» часы вечера пятницы и вечера воскресенья.