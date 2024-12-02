Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили в связи с падением рубля

Автожурналист Кадаков: в январе цены будут расти и по другим причинам

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что стоимость автомобилей в России может вырасти в среднем на 5% до конца 2024 года, сообщает 360.ru .

Он уточнил, что в связи с колебаниями валютного курса ожидается рост цен, в то время как слабый рубль создает трудности для импортеров автомобилей.

В то же время в России наблюдается значительное переполнение складов, количество автомобилей там зашкаливает — их сотни тысяч. Если машины остаются на складах и деньги заморожены, их необходимо реализовывать, подчеркнул Кадаков.

Кроме того, он отметил, что делать прогнозы даже на ближайшие две-три недели нецелесообразно. По его словам, нет смысла увеличивать цены на автомобили, спрос на которые отсутствует.

«Сейчас будет игра: каждый будет нащупывать некую — справедливой, наверное, неправильно называть — цену, удобоваримую для покупателей, для продавцов, по которой и те, и другие будут более или менее удовлетворены», — добавил Кадаков.

Однако, с увеличением утилизационного сбора в январе, можно ожидать, что в первый месяц 2025 года цены продолжат расти и по другим причинам, заключил автожурналист.