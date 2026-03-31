Эксперт Павлов назвал условия для старта мотосезона

Руководитель отдела качества продукции и технического обучения Honda Максимильян Павлов рассказал, при какой погоде безопасно открывать мотосезон. Он призвал дождаться устойчивого тепла и хорошей видимости.

По словам Максимильяна Павлова, для первого выезда после зимнего хранения важны не только техническая подготовка мотоцикла, но и погодные условия. Оптимальной температурой он назвал +10…+15 °C и выше.

«При более низких значениях асфальт прогревается хуже, а значит сцепление шин с дорогой снижается. Кроме того, холод влияет на эластичность резины: шины дольше выходят на рабочую температуру, что повышает риск проскальзывания при ускорении или торможении. Даже если днем температура положительная, ночные заморозки могут привести к образованию тонкой ледяной пленки на мостах, эстакадах и в затененных участках дороги. Для безопасного открытия сезона лучше выбирать дни, когда температура ночью стабильно выше нуля», — пояснил автоэксперт в эфире радио Sputnik.

Он также рекомендовал учитывать ветер: комфортными считаются порывы до 5–7 м/с, особенно для тех, кто еще не восстановил навыки после перерыва.

«Туман, морось и низкая облачность ухудшают видимость для всех участников движения. Для первого выезда лучше выбирать ясный день с хорошим освещением – это позволит спокойнее адаптироваться к дорожной ситуации и самому быть заметным для автомобилистов», — заключил Максимильян Павлов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.