Эксперт назвал полный запрет электросамокатов сомнительным

Ассистент Финансового университета Ярослав Климов заявил, что полный запрет электросамокатов в городах может привести к росту пробок и не решит конфликт между пешеходами и райдерами, сообщает «ФедералПресс» .

В Тюменской области в аренде доступны 6 300 электросамокатов. В Сургуте за год их число выросло вдвое, а количество жалоб на нарушения исчисляется сотнями за сезон. Власти вводят запретные зоны с геоблокировкой, однако дискуссия о более жестких мерах продолжается.

Президент в начале 2026 года поручил Министерству транспорта проработать запрет езды на электросамокатах по тротуарам по всей стране. Срок исполнения установлен до 1 июля.

По словам Климова, Тюмень и Сургут давно стали эпицентром дискуссий вокруг электросамокатов.

Губернатор Тюменской области публично обозначил свою позицию: вместо полного запрета самокатов необходимо развивать культуру их использования. Глава Сургута разделяет это мнение, несмотря на постоянные призывы горожан к более строгим мерам.

Урбанисты настаивают на том, что корень проблемы кроется не в самих самокатах, а в отсутствии выделенной инфраструктуры для них. При отсутствии специальных полос пользователи вынуждены выбирать между проезжей частью и тротуаром, что неизбежно приводит к конфликтам. Урбанисты считают снижение максимальной скорости до 10 км/ч, примененное в Тюмени, неэффективной мерой, поскольку такое ограничение устраняет главное преимущество самокатов, но не разрешает основную проблему.

«Пять российских городов — Благовещенск, Елабуга, Набережные Челны и еще два — уже ввели полный запрет. Опыт показывает: те, кто пользовался самокатами для ежедневных поездок, пересели на автомобили. Пробок стало больше, а не меньше. Именно это делает тотальный запрет сомнительным решением даже для тех, кто искренне устал от хаотичной езды по тротуарам», — заключил эксперт.

