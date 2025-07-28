Эксперт: атаку на «Аэрофлот» могли провести через купленную у ЦРУ уязвимость

Если за взломом систем «Аэрофлота» стояли США, то могли использовать редкую уязвимость, купленную у ЦРУ за миллионы долларов, сообщил РИАМО эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

Ранее у «Аэрофлота» произошел сбой информационных систем. Из-за этого компания отменила десятки рейсов. Позже хакеры заявили, что они стоят за произошедшим. По их данным, было уничтожено более 7 тыс. серверов компании.

«Думаю, если за атакой действительно стоят, к примеру, американцы, то они вкладывают в это огромные деньги. Они покупают за миллионы долларов последние уязвимости», — сказал Артимович.

Он добавил, что, вероятнее всего, именно ЦРУ способствовало передаче этой неуязвимости.

«Вполне возможно, что в базе, скажем, ЦРУ оказалась такая уязвимость, которая присутствует и в системе „Аэрофлота“. Эту уязвимость могли передать украинцам. А те уже руками своих специалистов и провернули взлом», — заключил эксперт.

Ранее «Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в Шереметьево. Кассы для возврата денежных средств и переоформления билетов на данный момент не работают.