Ефимов: началось устройство монолитных конструкций станции метро «Липовая Роща»

На строящейся станции «Липовая Роща», которая войдет в состав Рублево-Архангельской линии метрополитена, полностью закончены работы по выемке грунта из котлована и установке ограждающих конструкций, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станционный комплекс будущей станции „Липовая Роща“ Рублево-Архангельской линии метро возводят на глубине 24 м на внешней стороне МКАД. Сейчас там завершены земляные работы — строители произвели выемку почти 150 тыс. куб. м грунта и приступили к устройству основных монолитных конструкций», — рассказал Ефимов.

Значительный объем выемки земли был обусловлен тем, что в составе станции, помимо платформы, монтажной и демонтажной камер, также строятся оборотные тупики для поездов.

Использование анкерного метода крепления

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, при возведении ограждающих конструкций был задействован анкерный метод крепления. Применение анкерных шпунтовых стенок длиной от 22 до 30 м для укрепления котлована станции позволило смонтировать ограждение в одну стадию.

«Это, в свою очередь, положительно сказалось на общей производительности — сократило сроки работ и снизило трудозатраты», — пояснил Гаман.

Он уточнил, что такая возможность появилась благодаря расположению станции в удалении от исторической городской застройки — в центре мегаполиса воспользоваться подобной технологией было бы невозможно, поскольку длинные анкеры могли бы нанести повреждения подземным коммуникациям.

Развитие метро в Московском регионе

Ранее мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт строительству двухпутного тоннеля между станциями «Строгино» и «Липовая Роща».

Маршрут Рублево-Архангельской линии будет пролегать от делового центра «Москва-Сити» до района Рублево-Архангельское, затем за МКАД и далее в сторону Красногорска. Со станций этой линии можно будет сделать пересадку на Московское центральное кольцо, а также на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Собянин поставил задачу ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена.

«Мосинжпроект» выступает в роли генерального проектировщика и генерального подрядчика по строительству новых станций и линий московского метро. При участии холдинга, начиная с 2011 года, было построено и реконструировано 80 станций, более 170 километров путей и 14 электродепо.

Ранее Ефимов рассказал о работах на станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии.

«На Рублево-Архангельской линии продолжается строительство станции „Бульвар Генерала Карбышева“. Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам. В планах — устройство инженерных сетей и чистовая отделка пассажирской зоны. Строительство „Бульвара Генерала Карбышева“ завершено более чем на 50%», — отметил Ефимов.