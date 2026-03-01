Ефимов: на 40% готова проходка тоннеля между метро «Липовая Роща» и «Строгино»

Щит-гигант диаметром десять метров, сооружающий двухпутную конструкцию на Рублево-Архангельской ветке подземки, успел пройти без малого 900 м из запланированных 2,04 км. Речь идет об участке, который свяжет станции «Липовая Роща» и «Строгино», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Тоннелепроходческий механизированный комплекс „Мария“ диаметром 10 м начал проходку двухпутного тоннеля между станциями „Липовая Роща“ и „Строгино“ в конце июля прошлого года. К настоящему времени щит преодолел почти 900 м — это более 40% всего пути. Впереди еще более 1,1 км в сложных геологических условиях. Станции „Липовая Роща“ и „Строгино“ находятся в активной стадии строительства, завершить все работы планируется в 2027 году», — рассказал Ефимов.

Использование ТПМК «Мария» необходимо для создания двухпутного тоннеля в рамках возведения Рублево-Архангельской линии. Этот проект реализуется в рамках общего плана Москвы и Подмосковья, направленного на улучшение транспортной инфраструктуры.

«Трассировка щита „Мария“ — детальный план маршрута — насыщена поворотами разнообразных радиусов. При выполнении проходческих работ было несколько технических остановок, а при совершении одного из поворотов потребовалось привлечь кессонщиков — специалистов, работающих в условиях повышенного давления», — пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Он добавил, что эти профессионалы выполнили доработку посадочной зоны резцов на роторной установке, что дало возможность комплексу продолжать движение с соблюдением высокой точности.

Будущая станция «Строгино» разместится на одноименном бульваре, в непосредственной близости от действующей станции Арбатско-Покровской ветки, с которой организуют пересадочный узел. Проект станции предусматривает два подземных вестибюля, через которые пассажиры смогут выходить как к жилым кварталам и общественным пространствам, так и к остановкам наземного транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что готовы перегонные тоннели на отрезке между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща».

Новая линия метро, названная Рублево-Архангельской, соединит деловой центр «Москва-Сити» с районом Рублево-Архангельское, расположенным за пределами МКАД. Общая дистанция данной ветки, включающей 12 станций, составит более 27 км. Мэр города Сергей Собянин ранее дал поручение нарастить темпы строительных работ на Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях.

Холдинг «Мосинжпроект» выполняет функции генподрядчика и генпроектировщика при возведении свежих участков и станций столичной подземки. При участии данной компании с 2011 года было построено и реконструировано 84 станции метро, проложено более 180 км путей, а также создано 14 электродепо.