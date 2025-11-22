Ефимов: мост через Москву-реку в районе Новозаводской улицы готов на треть

Мост через Москву-реку на западе столицы соединит Мневниковскую пойму и район Филевский Парк, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект появится в рамках столичной Адресной инвестиционной программы (АИП).Строители уже начали монтаж первых секций паруса, который через ванты будет соединяться с пролетным строением и крепиться к пилону. На данный момент строительство выполнено на треть.

«Автомобильный мост через Москву-реку в створе Новозаводской улицы — часть новой транспортной сети, соединяющей Мневниковскую пойму с остальными районами города. Для его возведения применяются конструкции и материалы отечественного производства. Так, в общей сложности используют свыше 12,7 тыс. кубометров железобетона, а общая масса металлоконструкций превысит 4 т», — поделился вице-мэр.

Известно, что ванты моста изготовлены ПАО «Северсталь», металлоконструкции — заводом «Воронежстальмост».

«С точки зрения расположения особенность моста-паруса в том, что два берега в этом створе имеют перепад высот более 12 м. Проектировщиками было принято решение реализовать схему вантового моста на 3 опорах. Первая опора расположена на левом берегу, низком мневниковском, вторая и третья — на правом берегу, высоком филевском. На второй опоре будет установлен пилон, на котором с помощью системы вант будет подвешено пролетное строение», — добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Возведение сооружения проходит под контролем Мосгосстройнадзора с мая прошлого года.

Мневниковская пойма до конца 2024 года была связана с остальным городом только Карамышевскими мостами на севере и Крылатским на юге; выездов на восток и в сторону центра города не было. В декабре того же года было открыто движение по Гагаринскому мосту между Мневниковской поймой и микрорайоном Филевская Пойма.

В перспективе в рамках отдельного проекта будет проведен капремонт ул. Новозаводской, построены и реконструированы улично-дорожная и инженерная сети.

«Мост в створе Новозаводской улицы станет важным элементом инфраструктуры сразу двух административных округов — Западного и Северо-Западного. Он даст возможность прямого выезда из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду, над которой в этом году построен путепровод. Благодаря этим двум искусственным сооружениям и Гагаринскому мосту в створе улицы Мясищева мы на годы вперед обеспечим Мневниковскую пойму эффективной системой дорог и мостов», — заключил гендиректор генерального подрядчика АО «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя Михаил Григорьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства моста-паруса в створе ул. Новозаводской.