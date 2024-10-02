Ефимов: идет прокладка тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха»

Правый перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» Рублево-Архангельской линии метро прокладывается строителями в столице с помощью щита и горным способом, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что новый участок будет интегрирован с уже существующим от «Делового центра» до «Шелепихи», который ранее функционировал в составе БКЛ.

«Тоннелепроходческий щит „София“ начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции „Звенигородская“ на глубине 23 метров. Далее он пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции „Шелепиха“ Рублево-Архангельской линии», — уточнил Ефимов.

Отмечается, что диаметр тоннелепроходческого щита «София» составляет 6 м. Ранее он был задействован во время возведения оборотных тупиков за станцией «Деловой центр», а также при соединении станций «ЗИЛ» и «Крымская», расположенных на Троицкой линии метро.

«Общая длина перегона между „Звенигородской“ и „Шелепихой“ составляет 553 м, тоннелепроходческий комплекс „София“ пройдет 349 м до демонтажной камеры за станцией „Шелепиха“. Еще 204 м от камеры съездов до „Шелепихи“ строителям предстоит пройти горным способом», — прокомментировал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Станция «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена будет находиться в столичном районе Хорошево-Мневники возле пересечения ул. Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Уточняется, что данная линия сможет улучшить транспортное обслуживание свыше 800 тыс. жителей Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал о начале тоннелепроходческого комплекса «София».