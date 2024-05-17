Ефимов: эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе готова на 70%

Эстакаду по основному ходу МСД через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД построили почти на 70%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Эстакаду возводят по основному ходу Московского скоростного диаметра на участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Она обеспечит выезд транспорта на Варшавское шоссе и беспрепятственное пересечение железнодорожных путей. Протяженность возводимой эстакады составляет 508 м», — сказал Ефимов.

Основной ход эстакады поддерживают 6 монолитных железобетонных опор, а съезд — еще 3 опоры. Также предусмотрены 2 подпорные стены. Сейчас специалисты достраивают последнюю опору основного хода эстакады. Пролетное строение между четвертой и шестой опорами уже полностью готово и смонтировано методом надвижки. Другие участки строения выполнили на 50%, а 2 подпорные стены — на 15%.

«Сооружение эстакады на весь период производства работ ведется с сохранением движения автотранспорта на пересекаемом Варшавском шоссе. Для этого почти все пролетные строения устанавливаются в проектное положение методом продольной надвижки в сочетании с конвейерно-тыловой сборкой. Этот способ предполагает последовательный монтаж и сборку главных металлических балок на стапеле с последующей надвижкой в проектное положение», — рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что кранами с применением временных опор собирается только пролетное строение между третьей и четвертой опорами основного хода.

Основной ход эстакады будет состоять из 6 полос по 3 полосы в каждом направлении. Планом предусмотрены разделительная полоса и полосы безопасности шириной по 1,5 м. На съезде будет по 2 полосы движения и 2 полосы безопасности.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на юге Москвы сформируют качественно новую дорожную сеть. На участке московского скоростного диаметра от автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до МКАД строят пешеходные переходы, 3 очистных сооружения, мост через реку Битцу, 4 эстакады, 2 тоннеля (через МКАД и М-2 «Крым»).

МСД — один из крупнейших дорожно-транспортных проектов России. Бессветофорная магистраль длиной 68 км, протянувшаяся с севера на юг Москвы, позволила водителям значительно сократить время в пути.