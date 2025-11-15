Ефимов: 7 км дорог соединят улицы Валаамскую и Академика Королева в Москве

Путепровод через ж/д пути Октябрьского направления, две эстакады-съезда и два надземных пешеходных перехода построят в рамках проекта по объединению улиц Валаамской и Академика Королева в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация проекта обеспечит прямую транспортную связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды, а также исключит необходимость объезда через прилегающую улично-дорожную сеть», — рассказал Ефимов.

Вице-мэр добавил, что общая протяженность новых дорог составит 7 км. На данный момент готовность объекта превышает 40%. Завершение строительства планируется на 2026 год.

Работы ведутся в сложных условиях, так как территория одновременно задействована в трех проектах: строительстве высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, создании транспортного узла «Петровско-Разумовская» и реконструкции Дмитровского путепровода.

Реализация проекта направлена на улучшение транспортного обслуживания трех столичных районов с общей численностью населения более 190 тыс. человек: Тимирязевского (САО), а также Марфино и Бутырского (СВАО).

Как отметил руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, на участке новой дороги от улицы Валаамской до улицы Академика Королева длиной около 3 км предусмотрено создание от двух до трех полос для движения в каждом направлении. Также будет возведена однополосная эстакада, обеспечивающая съезд с Дмитровского шоссе на основной участок дороги в направлении МСД.

Кроме того, появится эстакада для съезда с основного участка дороги на улицу Милашенкова с развязкой, имеющей по одной полосе в каждом направлении, добавил Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с Московского скоростного диаметра появится прямой выезд на улицу Академика Королева.

