Движение в районе спорткомплекса «Лужники» перекроют 30 августа из-за концерта

Так, с 08:00 движение транспорта ограничат на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а с 20:00 до окончания мероприятия на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309.

Также с 00:01 30 августа и до окончания концерта на некоторых участках будет запрещена парковка.

Водителей призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда. Более подробная информация доступна на сайте.