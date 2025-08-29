Движение в районе спорткомплекса «Лужники» перекроют 30 августа из-за концерта
Дорожное движение в районе спорткомплекса «Лужники» в Москве будет временно перекрыто 30 августа из-за концерта рэп-исполнителя Егора Крида, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Так, с 08:00 движение транспорта ограничат на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а с 20:00 до окончания мероприятия на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309.
Также с 00:01 30 августа и до окончания концерта на некоторых участках будет запрещена парковка.
Водителей призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда. Более подробная информация доступна на сайте.