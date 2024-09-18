Движение у офиса Wildberries в Москве могут не открыть до утра

Движение в Романовом переулке у офиса Wildberries в центре Москвы, где произошла стрельба, может остаться перекрытым до утра, пишет РИА Новости .

По словам сотрудников правоохранительных органов, движение могут открыть часам к 6-8 утра. Пока проезд разрешен только для спецтранспорта. Переулок был перекрыт после стрельбы в столичном офисе Wildberries.

В результате стрельбы два человека погибли и семь пострадали.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей.

Стрельба произошла у столичного офиса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор», в среду. Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав пытался провести рейдерский захват. Предприниматель в свою очередь отметил, что приехал на переговоры, а в офисе на него попытались напасть.

Ранее были названы имена умерших в перестрелке у офиса Wildberries охранников. Это Ислам-Бек Э. и Адам А. Также были названы личности пострадавших.