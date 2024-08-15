сегодня в 10:55

Движение прервалось от «Партизанской» до «Щелковской» на «синей» ветке метро

На участке Арбатско-Покровской линии столичной подземки прервалось движение поездов из-за человека на пути, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Поезда не курсируют между станциями «Партизанская» и «Щелковская».

В обратном направлении увеличены интервалы движения между составами.

Ранее стало известно о падении человека на путь на «синей» ветке московского метро. Инцидент произошел на восточном отрезке Арбатско-Покровской линии.