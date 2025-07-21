Фото - © Станция «Рижская» Калужско-Рижской линии метро перед закрытием на реконструкцию/Медиасток.рф

сегодня в 09:57

Движение поездов восстановили на юге «оранжевой» линии метро Москвы после сбоя

На Калужско-Рижской линии столичного метро восстановлено движение поездов, оно вводится в график, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Ранее там не было движения составов от станции «Октябрьская» до станции «Беляево». В обратную сторону они курсировали с увеличенными интервалами.

Сбой произошел из-за проверки инфраструктуры метрополитена.

Москвичей ранее предупредили, что могут быть задержки наземного пассажирского транспорта из-за ливня. Некоторые маршруты могут быть изменены.