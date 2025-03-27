В 08:20 движение поездов на участке Лобня – Катуар возобновили. Пока пригородные электрички дальних маршрутов на Савеловском направлении Московской железной дороги в сторону области следуют с отклонением от графика, сообщает пресс-служба МЖД.

Ситуация не повлияла на движение поездов МЦД-1. Пассажирам принесли извинения за неудобства и отметили, что принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее решить проблему.

Движение на участке Лобня — Катуар было приостановлено из-за падения березы на контактную сеть. Поэтому утро для подмосковных жителей началось с ожидания электрички. На станции была толпа, люди буквально дышали друг другу в затылок.

Ранее очередной сбой произошел на МЦД-4. Электрички перестали курсировать на участке Марьина Роща — Москва-Сити. Причина неполадок — поломка одного из поездов. Ситуацию оперативно исправили.