На МЦД-4 случился новый сбой

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На МЦД-4 произошел новый сбой, утверждают очевидцы. По их словам, электрички перестали курсировать на участке «Марьина Роща» — «Москва-Сити». Причина неполадок — поломка одного из поездов, сообщает MSK1.RU .

Один из пассажиров также снял видео из вагона поезда, который стоит на платформе. По его словам, электричка «застряла» на «Савеловской» на семь минут.

«Машинист сообщает, что отправка электропоезда неизвестна, впереди техническая поломка», — заявил местный житель Дмитрий.

Официально сбой на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД) пока не подтверждался.

В феврале на МЦД-4 происходил сбой из-за поломки поезда «Иволга 4.0». Неисправность состава заметили на станции «Площадь трех вокзалов».

18 марта на Московском центральном кольце (МЦК) также приостанавливали движение поездов. Меру объяснили необходимостью проверки одного из составов.

С 15 марта график поездов на четырех направлениях МЖД изменился из-за развития инфраструктуры, предупреждали подмосковные власти.

