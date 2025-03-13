График поездов на 4 направлениях МЖД изменится с 15 марта из-за развития инфраструктуры

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Горьковского и Казанского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и МЦД-4, изменится с 15 марта в связи с развитием инфраструктуры на станциях Можайск, Катуар, Фрязево, Куровская, а также участках Кривандино — Черусти, Фрязево — Павловский Посад. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на станции Можайск Белорусского направления 17–21 марта с 13:15 до 15:25 продолжатся работы по модернизации объектов энергообеспечения, что отразится на расписании. В частности, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, несколько электричек выведены из графика.

На станции Катуар Савеловского направления 16 марта с 9:05 до 19:05 будет производиться замена стрелочного перевода. На период работ внесены корректировки в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Ряд поездов проследует по укороченному маршруту — от или до Лобни.

На станции Фрязево и перегоне Фрязево — Павловский Посад Горьковского направления продолжится капитальный ремонт 1 пути. «Техокна» назначены с 15 марта 00:20 по 17 марта 00:20, а также в те же часы 22-24, 29-30 марта. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Несколько поездов выведут из расписания.

На перегоне Кривандино — Черусти Казанского направления будут проводиться работы по развитию инфраструктуры 17 марта с 09:40 до 13:00. На период работ будет приостанавливаться движение по 1 главному пути, что повлияет на расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из графика.

На станции Куровская Казанского направления 26 марта с 9:20 до 14:20 железнодорожники заменят стрелочный перевод. На период работ 2 электрички проследуют по укороченному маршруту, у нескольких электричек изменится время отправления или прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.