Движение поездов восстановили на МЦД-4 после поломки «Иволги»
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Движение поездов восстановлено на МЦД-4, где ранее произошел сбой из-за неисправности подвижного состава, сообщается в Telegram-канале «МЦД-4 | „Апрелевка“ — „Железнодорожная““.
Произошла поломка у состава «Иволга 4.0» на станции Площадь 3-х Вокзалов.
Из-за инцидента поезда на МЦД-4 задерживаются, опоздания составов доходят до 2 часов.
Сотрудники и машинисты рекомендуют пассажирам искать альтернативные пути, чтобы добраться до нужного места.