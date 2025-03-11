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Движение по всем главным путям возобновили на ж/д станции Домодедово

На Павелецком направлении МЖД через станцию Домодедово движение поездов возобновлено по всем главным путям, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ранее в результате падения обломков сбитых БПЛА незначительные повреждения получила ж/д инфраструктура на станции Домодедово. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Временно не было движения через ж/д станцию.

Сейчас все еще сохраняются увеличенные интервалы в курсировании составов в сторону столицы и области.

Специалисты принимают все необходимые меры для введения поездов в график.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона видят максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб от массированной атаки БПЛА в трех муниципалитетах. Это Ленинский, Раменский округа и Домодедово.

«В Ленинском городском округе (Видное, ул. Фокина, д. 6, Западный квартал, д. 5, к. 1, д. Сапроново, д. 6, к. 2, ЖК „Пригород Лесное“) от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка», — сказал губернатор.