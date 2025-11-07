Движение по мосту через Москву-реку откроется в Рузском муниципальном 7 ноября

Администрация Рузского муниципального округа сообщила, что движение по автомобильному мосту через Москву‑реку в деревне Поречье планируется открыть 7 ноября. Это событие станет важным этапом в восстановлении транспортной доступности для местных жителей и гостей округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На начальном этапе обсуждалась возможность частичного запуска движения — исключительно для автобусов. Однако после тщательного анализа ситуации и оценки всех рисков было принято решение отложить открытие до завершения полного комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения.

Приоритетом для администрации остается защита жизни и здоровья граждан. В связи с этим до 7 ноября на мосту будут выполнены следующие мероприятия:

нанесение дорожной разметки согласно действующим стандартам;

доустановка барьерного ограждения на всем протяжении мостового сооружения.

Эти меры позволят создать безопасные условия для всех участников дорожного движения — водителей легковых и грузовых автомобилей, общественного транспорта, а также пешеходов.

Открытие моста для общего пользования существенно улучшит транспортную ситуацию в округе. Жители получат удобный и безопасный маршрут, а также смогут оценить качество проведенного ремонта.

Администрация округа просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и благодарит за терпение в период проведения ремонтных работ. Уже 7 ноября мост будет полностью открыт для движения — долгожданное событие, которого с нетерпением ждут многие жители Рузского округа.

«7 ноября в 2:35 откроется движение по автомобильному мосту в Поречье. Этого события ждали многие, и теперь поездки станут комфортнее, а время в пути — короче. Кроме того, в этот же день возобновляется автобусное сообщение по популярным маршрутам „Колюбакино — Тучково“ и „Тучково — Колюбакино“! Расписание готово — сверяйтесь и планируйте свои маршруты. Спасибо за понимание и терпение!» — прокомментировал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.