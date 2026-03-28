сегодня в 11:34

Движение на МКАД после массового ДТП восстановили

Движение на внешней стороне 4 километра МКАД восстановлено после массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром 28 марта на внешней стороне четвертого километра МКАД в аварию попали несколько машин. Инцидент случится у съезда №4.

После ДТП движение было затруднено. Информации о количестве пострадавших нет.

Ранее в Якутии на трассе «Вилюй» врезались два авто. Ранения получили пять человек.

