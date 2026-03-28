В Якутии в результате ДТП пострадали два ребенка

В Якутии на трассе «Вилюй» произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Авария произошла в Вилюйском районе на 365-м км ФАД «Вилюй».

Отмечается, что водитель 2004 года рождения, не справившись с управлением автомобилем Toyota Wish, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai.

В результате аварии госпитализированы с травмами водитель Toyota, пассажиры: женщина 1995 года рождения, девушка 2007 года рождения, двое детей 2016 и 2017 годов рождения.

Ранее в ДТП в Подмосковье погиб мужчина, который пытался убить помощницу топ-менеджера «Росхима». Он пошел на обгон и врезался в фуру, после чего легковушка загорелась.

