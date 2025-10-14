Движение на «фиолетовой» ветке метро Москвы ввели в график после приостановки
Фото - © Медиасток.рф
На Таганско-Краснопресненской ветке Московского метрополитена не было движения поездов от станции «Таганская» и до «Выхина». Сейчас движение ввели в график, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.
Сбой произошел на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Причина — гибель женщины, упавшей на пути.
Инцидент произошел на станции «Текстильщики». Женщина упала на рельсы. Ее достали оттуда живой, но с серьезными травмами. К сожалению, позднее она скончалась.
