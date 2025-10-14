Движение на «фиолетовой» ветке метро Москвы ввели в график после приостановки Транспорт сегодня в 15:27 Фото - © Медиасток.рф

На Таганско-Краснопресненской ветке Московского метрополитена не было движения поездов от станции «Таганская» и до «Выхина». Сейчас движение ввели в график, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.