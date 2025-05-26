Движение автомобилей через два ж/д переезда в Подмосковье будет ограничено

С 26 по 28 мая будет ограничено движение через два железнодорожных переезда в Московской области в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Движение автомобилей через переезд вблизи станции Фрязево Ярославского направления ограничат с 22:00 26 мая до 5:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 5:00 28 мая. Пропуск транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе.

Проезд автомобилей через железнодорожный переезд в районе Озерной улицы города Луховицы закроют в период с 8:00 до 16:00 27 и 28 мая. В качестве альтернативного проезда можно воспользоваться другим переездом, расположенным на улице Гагарина в районе Луховицкого мукомольного завода.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездки заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.