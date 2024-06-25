Движение авто через ж/д переезд Непецино в Коломне будет ограничено с 26 июня

В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в районе поселка Непецино городского округа Коломна в Московской области, будет закрыто с 26 июня 05:30 до 27 июня 13:00 и с 28 июня 05:30 до 29 июня 13:00. Об этом сообщает администрация округа.

Объезд возможен через переезд, расположенный вблизи населенного пункта индустрия.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездки заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.