сегодня в 16:41

Дубненские инженеры и заводчане поучаствовали в оснащении российскими системами самолета МС-21

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, сегодня впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода и совершил первый полет. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во главе с «ПАО Яковлев» в работе над проектом принимает участие «ОКБ „Аэрокосмические системы“ и заводы-производители Корпорации „ПРОМТЕХ“. Инженеры и заводчане Дубны обеспечивают разработку, изготовление и поставку системы распределения электроэнергии, труб гидравлической системы, бортовой кабельной сети, трубопроводов низкого давления, вентиляторов и насосных станций.

Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3 тыс. м.

«Поздравляю дубненских сотрудников компаний ОКБ „Аэрокосмические системы“ и „Промтех-Дубна“, входящих в корпорацию „Промышленные технологии“, которые внесли весомый в клад в развитие отечественных авиатехнологий и создали разработки для МС-21», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.