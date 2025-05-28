Дорожные службы отремонтировали остановки в восьми округах Подмосковья

Отремонтировали остановки, расположенные на городских улицах: ул. Школьной в микрорайоне Климовск в Подольске, ул. Зелинского в Воскресенске, ул. 20 Января в Можайске, ул. Рудакова в Щелкове, ул. Текстилей в Ногинске.

Также починили остановочные павильоны на дорогах в малых населенных пунктах: на Пироговском шоссе в деревне Коргашино округа Мытищи, у СНТ Дорожник г. о. Коломна и в деревне Брехово г. о. Химки.

После проведенных работ ожидать транспорт стало гораздо комфортнее и безопаснее.

Работы по поддержанию элементов инфраструктуры специалистами «Мосавтодора» проводятся регулярно. Особое внимание уделяют объектам, влияющим на безопасность дорожного движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.