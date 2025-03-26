Дорожники заменят 500 км покрытия на сельских и подъездных дорогах Подмосковья

В Московской области отремонтируют 500 км региональных дорог, ведущих к малым населенным пунктам. Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ежегодно мы уделяем большое внимание ремонту дорог в черте малых населенных пунктов и подъездов к деревням, селам, поселкам, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей к домам и социальным объектам. В этом сезоне специалисты Мосавтодора отремонтируют порядка 200 участков региональной сети, обеспечивающих связь малых населенных пунктов с 37 окружными центрами», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, в Сергиево-Посадском округе планируется обновить покрытие на подъезде от Ярославского шоссе к селу Глинково, в Орехове-Зуевском округе ремонт проведут на участке дороги, соединяющем посёлок Авсюнино и деревню Дорохово, в Воскресенске новое покрытие появится в с. Марчуги.

В Серпухове ремонтные работы выполнят в деревнях Мартьяново и Лужки, а в Чехове — в посёлке Столбовая на ул. Школьной. В Шаховской дорожное полотно заменят на участке между деревнями Бурцево и Андреевское, а в Истре от железнодорожной станции Холщёвики до деревни Глебово и на других участках.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/programma-remonta-dorog-na-2025-god.

Ремонт сельских и подъездных дорог повысит транспортную доступность малых населённых пунктов, а также сделает передвижение комфортным и безопасным.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.