Дорожники Подмосковья восстановили разметку более 11 тыс переходов

В Московской области выполнили более 40% работ в ходе пятого цикла летнего содержания муниципальных и региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Порядка 1 500 дорожников Подмосковья продолжают работы в рамках пятого цикла содержания. Среди ключевых видов работ цикла — восстановление разметки. Специалисты уже обновили на региональных дорогах 5 100 пешеходных переходов и 10 300 км линейной разметки. На муниципальных дорогах восстановили разметку 6 100 переходов и 3 300 км линейной разметки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На муниципальной сети наибольший объем работ по восстановлению разметки провели в Кашире, где восстановили 340 км линейной разметки, а также в Талдомском округе — здесь обновили 263 км. Также в Домодедове восстановили разметку 328 переходов, а в Сергиево-Посадском округе обновили 303 перехода.

На муниципальных и региональных дорогах специалисты очистили от смета около 5 000 км, а от мусора 9 700 км дорог, вымыли 110 км ограждений, 9 700 км проезжей части и 1 700 км тротуаров. Ещё дорожники окосили траву вдоль 8 700 км полос отвода и ликвидировали 1 100 гектаров борщевика.

К работам пятого цикла приступили на прошлой неделе — помимо вышеперечисленных работ дорожники ремонтируют дефекты покрытия и элементы инфраструктуры. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.