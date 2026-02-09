Дорожники Подмосковья отремонтировали светофоры в десяти округах региона

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на региональных дорогах в десяти городских и муниципальных округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Светофорные объекты были отремонтированы на восьми городских дорогах: улице Академика Доллежаля в Подольске, улице Рудневой в Балашихе, Новом бульваре в Долгопрудном, улице Октябрьской Революции в Коломне, улице Объездной в Талдоме, улице Мира в Можайске, улице Ленина и Симферопольском шоссе в Чехове.

Кроме того, специалисты восстановили работу светофоров на двух дорогах в малых населенных пунктах — в поселке городского типа Андреевка городского округа Солнечногорск и на улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино городского округа Красногорск.

В министерстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, дорожным знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.