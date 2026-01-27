Дорожники отремонтировали знаки на региональных трассах в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили и заменили поврежденные дорожные знаки на региональных дорогах в десяти городских и муниципальных округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках зимнего содержания специалисты Мосавтодора провели ремонт и восстановление выцветших и поврежденных дорожных знаков на региональных трассах в десяти округах Подмосковья.

В министерстве транспорта Московской области отметили, что отсутствие или повреждение знака создает опасность для автомобилистов и увеличивает риск аварий, поэтому работы выполняются оперативно.

Знаки были обновлены на пяти городских дорогах: улице Кольцо в Дмитрове, улице Гагарина в Луховицах, улице Горького в Егорьевске, Текстильной улице в Лобне и улице Московской в Подольске.

Также восстановление провели на улицах и шоссе в малых населенных пунктах: улице Дорожной в деревне Холмец Шаховской, Можайском шоссе в поселке Дубки Одинцовского округа, Осташковском шоссе в деревне Беляниново Мытищинского округа, а также на дорогах в деревнях Борзые Истринского округа и Ивановское Лотошинского округа.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах продолжаются. Специалисты регулярно обследуют трассы и проводят необходимый ремонт элементов дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.