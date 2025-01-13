Дорожники отремонтировали светофоры в 8 округах Подмосковья

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры, расположенные на западном объезде Сергиева Посада, ул. Коммунальной в Королеве, ул. Петра Романова в Серебряных Прудах, ул. Пристанционной в Ступине, ул. Центральной в поселке Индустрии г. о. Коломна и на Осташковском шоссе в деревне Беляниново округа Мытищи.

Также починили неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на ул. Михалевича в Раменском округе и на Долгопрудном проезде в Долгопрудном.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.