Дорожники отремонтировали светофоры в 7 горокругах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю отремонтировали светофорные объекты, расположенные на региональных дорогах в 7 округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники провели работы на светофорных объектах, расположенных на улице 43-й Армии в Подольске, улице Володарского в Серпухове, улице Талсинской в Щелкове, улице Батарейной в Лобне, а также на 79-м км Каширского шоссе в Ступине и на Пироговском шоссе в деревне Коргашино округа Мытищи.

Еще починили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на Лихачевском шоссе в Долгопрудном.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.