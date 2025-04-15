Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в семи округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в семи округах Московской области. Также для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки на дороге в деревне Петрово г. о. Ступино и у ЖК «Новоснегиревский» в селе Рождествено г. о. Истра, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Отремонтировали павильоны, расположенные на городских улицах: ул. Школьной и ул. Кирова в Подольске, ул. Зелинского в Воскресенске, ул. Октябрьской в Солнечногорске, ул. Стрелецкой в Кашире и на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

В ведомстве отметили, что ремонтные работы элементов инфраструктуры на региональных дорогах Московской области проводятся регулярно. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют нормативному состоянию остановочных пунктов, знаков, ограждений, линий освещения, светофорам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.