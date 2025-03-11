Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в 5 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в 5 округах Московской области. Ремонтные работы элементов инфраструктуры на региональных дорогах Московской области проводятся круглый год, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки, расположенные в городах: на ул. Гагарина в Орехово-Зуеве, ул. Космонавтов в Раменском, Красногвардейском бульваре в Подольске, Московском шоссе в Серпухове и Бисеровском шоссе в Электроуглях.

Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют нормативному состоянию остановочных пунктов, знаков, ограждений, линий освещения, светофоров и искусственных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.