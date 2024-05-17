Дорожники отремонтировали ограждения в 6 округах Подмосковья

сегодня в 18:57

Пешеходные ограждения отремонтировали специалисты «Мосавтодора» в 6 округах Подмросковья в рамках работ по летнему содержанию. Поломанные ограждения восстановили на улицах Кооперативной и Дугина в Жуковском, Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, ул 43-й Армии в Подольске, Волковском шоссе в Мытищах, Мишневском шоссе в д. Мишнево округа Щелково, а также на ул. Тихонравова в мкр. Юбилейный в Королеве. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для повышения безопасности пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальными участниками ДТП, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

Специалисты «Мосавтодора» проводят обследование дорожной сети еженедельно. В рамках обследований дорожники особое внимание уделяют состоянию инфраструктуры, которая влияет на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.