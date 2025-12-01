Дорожники отремонтировали линии освещения на 10 дорогах Подмосковья

Освещение отремонтировали на дорогах в черте городов: Центральной улице в Пушкино, Транспортной улице в Реутове, улице Антипова в Егорьевске, улице Горького в Ступине, Новоегорьевском шоссе в Котельниках и Болшевской эстакаде в Королеве.

В малых населенных пунктах освещение отремонтировали на Сказочной улице в деревне Нижнее Мячково Раменского округа, Можайской улице в деревне Семенково Наро-Фоминского округа, Вельяминовской улице в селе Федоскино г. о. Мытищи и на Егорьевском шоссе в поселке городского типа Томилино г. о. Люберцы.

Неработающие или некорректно работающие линии наружного освещения могут создавать аварийные ситуации и приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Например, плохая видимость в темное время суток или в условиях плохой погоды могут привести к выезду на встречную полосу или пешеходную зону и пешеходов. Поэтому специалисты оперативно ремонтируют освещение.

В ведомстве напомнили, что обследование региональной дорожной сети проводится регулярно — специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, а также объектам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения светофорам, дорожным знакам, ограждениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.