Дорожники ночью обработали реагентами опасные участки дорог Подмосковья

«Порядка 2,5 тыс. км проезжей части на опасных участках дорог обработали противоголедными материалами. В работах на съездах, мостах, эстакадах были задействованы более 250 единиц спецтехники на региональной сети и около 160 — на муниципальной сети», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Сегодня ночью возможна минусовая температура, поэтому дорожники мониторят погодные условия и готовы провести обработку против скользкости.

Участников дорожного движения призывают быть осторожными и соблюдать ПДД.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.