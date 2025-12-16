сегодня в 09:59

Дороги Подмосковья во вторник утром были загружены на 5 баллов

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 917 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ведомство призывает жителей быть осторожными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.