Дороги Подмосковья в среду вечером загружены на 7 баллов

В среду вечером загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов. Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с возможными осадками и гололедицей, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Симферопольском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.