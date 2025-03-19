Дороги Подмосковья в среду вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.