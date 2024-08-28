сегодня в 10:25

Дороги Подмосковья в среду утром загружены на 4 балла

В среду утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано 985 тыс. автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Рязанском, Дмитровском, Каширском, Калужском, Киевском, Волоколамском, Ярославском, Минском, Носовихинском, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.