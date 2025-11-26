Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 6 баллов

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 988 тыс. автомобилей, что на 6,2% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В связи с возможными осадками в виде снега, а также гололедицы водителям напомнили о том, что нужно не выезжать на летней резине и быть предельно внимательными за рулем: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.