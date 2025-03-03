Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Новорижском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.

Водителей в связи с прогнозируемыми осадками призывают быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. А также быть внимательными при парковке транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.