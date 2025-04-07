Дороги Подмосковья в понедельник утром были загружены на 4 балла

В понедельник, 7 апреля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 947,5 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-4 «Дон».

Водителей в связи со снегом и возможной гололедицей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.