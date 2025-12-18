Дороги Подмосковья в четверг утром были загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.